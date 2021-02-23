Eklem kireçlenmelerine doğal zengin serum tedavisi

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuba Erbilir Çelebi, kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği ve omuz eklemi gibi birçok kireçlenmenin tedavisinde Otolog Sitokin Zengin Serumun (ACRS) doğal bir yöntem olarak uygulandığını kaydetti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuba Erbilir Çelebi, kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği ve omuz eklemi gibi birçok kireçlenmenin tedavisinde Otolog Sitokin Zengin Serumun (ACRS) doğal bir yöntem olarak uygulandığını kaydetti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, ACRS hastanın kanından özel yöntemler ile elde edilen, aktive edilmiş büyüme faktörlerinden zengin aynı zamanda anti-enflamatuar etkili bir serum olduğunu belirtti.

Çelebi, "Uygulandığı bölgede ağrı ve ödem giderici etkisi varken aynı zamanda büyüme faktörleri sayesinde doku iyileşmesini sağlar. ACRS elde etmek için kişinin kolundan yaklaşık 10 ml kan alınır. Uygun ısıda bekletildikten sonra özel kitleri içinde kanın ayrıştırılması sağlanır ve büyüme faktörlerinden zengin serum elde edilir." ifadelerini kullandı.

Çelebi, kişinin kendi kanı alınarak bu kandan elde edilen plazma ile yavaşlayan hücre yenilenmesinin yeniden sağlamasına yarayan PRP yöntemi ile ACRS arasındaki farkı şu şekilde açıkladı:

"PRP, platelet denilen hücrelerden zengin plazmadır. İçerisinde aktif sitokin veya büyüme faktörü bulundurmaz. Enjeksiyon sonrası dokuya sitokin salgılarlar. ACRS içerisinde aktif sitokinleri hazır bulundurur. Anti enflamatuar etki PRP de düşüktür. ACRS 'nin içerisinde PRP'ye oranla 5-6 kat fazla büyüme faktörü ve anti inflamatuar sitokin içerir."

ACRS'nin kas-iskelet sisteminde pek çok kullanım endikasyonunun var olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tüm eklem kireçlenmeleri, kalça eklemi, diz eklemi, ayak bilek eklemi, omuz eklemi, ayak başparmak eklemi, tendon ve bağ rahatsızlıkları, tenisçi dirseği, aşil tendiniti, omuz tendon yaralanmaları, plantar fasiit, erken dönem menisküs hasarı, kas yırtılmaları ve spor yaralanmaları tedavisinde kullanılabilir ve cerrahi sonrası doku iyileşmesine yardımcı olarak kullanılabilir."

ACRS, 2-3 hafta arayla 3-5 seans uygulama yapılıyor. Enjeksiyon işlemi gereğinde USG cihazları yardımıyla görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilebilir. Uygulama yapılan bölgede kızarıklık ağrı geçici süreyle görülebilir. Bu durumda parasetamol içerikli ağrı kesiciler ve soğuk uygulamadan yararlanılabilir. Enjeksiyon işlemi sonrası kişi günlük hayatına devam edebiliyor.

ACRS doğal ve güvenli bir tedavidir. Yabancı madde içermediğinden alerji riski yoktur. Doz aşımı riski yoktur. Dokunun kendisini iyileştirme sürecine destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız