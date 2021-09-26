Eklem içine kullanılan hyalüronik asit Türkiye'de üretildi - Haberler
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Eklem içine kullanılan hyalüronik asit Türkiye'de üretildi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Eklem içine kullanılan hyalüronik asit Türkiye'de üretildi

Bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından INVAMED-RD GLOBAL Laboratuvarları'nda ortopedik kullanıma uygun, eklem içi için hyalüronik asit üretildi.

Bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından INVAMED-RD GLOBAL Laboratuvarları'nda ortopedik kullanıma uygun, eklem içi için hyalüronik asit üretildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kireçlenme, tıbbi adıyla "osteoartrit" toplumda en sık görülen eklem hastalıklarından biri olarak biliniyor. Eklemlerde bozulmaya yol açan bu hastalık, özellikle 50 yaş üstünde sakatlanmalara da yol açarak hastalarda yaşam kalitesini bozan eklem ağrılarına neden oluyor.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun sıvı kaybı kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre bunun en önemli sebebi eklemlerin aşırı ya da çok az kullanılması, aşırı sportif faaliyetler veya spordan ve hareketten tamamen uzak bir hayat yaşamak da eklemlerin çok az çalışıp güçsüzleşmesine sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda alternatif yöntemlerle vücuda destek veren uygulamalara ihtiyaç doğuyor.

Bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından INVAMED-RD GLOBAL Laboratuvarlarında ortopedik kullanıma uygun, eklem içi için hyalüronik asit üretildi.

Çeşitli tıp alanlarında Türkiye'de daha önce yapılmamış çalışma ve üretim faaliyetleriyle bilinen Raşit Dinç, hyalüronik asit üretimi ve faydaları ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Vücudu çalışan bir makine olarak düşünürsek nasıl ki makine parçalarının birbirini eskitmemesi, zarar vermemesi ve aşınmaması için yağlama yapıyorsak vücudumuzdaki en büyük iki kemik olan diz kemiklerinin birbirine sürtünüp aşındırma yapmaması, ekleme zarar vermemesi için eklem içerisinde yer alan bu sıvıyı yeterli oranda temin edemediğinde dışardan eklem içerisine enjekte edilmesi gerekiyor. Doğamız gereği herkeste bulunan fakat bazı kişilerde çeşitli sebeplerle bu sıvı azalmakta veya yeterli oranda temin edilemiyor.

Eklem sıvısı enjeksiyonunun amacı diz ekleminde yoğun bir sıvı ortamı sağlayarak aşınmayı sona erdirmektir. Enjekte edilen sıvı içerisinde sodyum hyalüronat bulunur, viskoelastik özellikleri nedeniyle sinoviyal sıvının temel birleşenlerindendir ve eklemlere kayganlık özelliği kazandırır. Bu uygulamanın en temel görevi ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmaktır. Eklem sıvı takviyesi ile eklem beslenir ve aşınmış kıkırdak parçalarının bir araya toplanması sağlanıp dizin tedavisine yardımcı olunur. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir."

Dinç, hyalüronik asit enjeksiyonlarının, eklem kıkırdağına koruyucu etki gösterdiği için yıpranmayı önlediğini aktararak, bu işlemin hastanın ağrılarını hafiflettiğini ve böylelikle hastanın hayat kalitesinin arttığını kaydetti.

Belirli aralıklarla uygulanması eklem ağrıları ve tutukluğuyla mücadelede önemli avantajlar sağlayabileceğini belirten Dinç, "Hyalüronik asit enjeksiyon tedavisi protez ameliyatı seçeneğini ortadan kaldıracak nitelikte güçlü bir yöntem tabii ki değildir, ancak ameliyata giden süreci uzatabilen etkiye sahiptir. Eklemde eksilen hyalüronik asidin yerine konulmasıyla eklem kayganlığını sağlamak ve kıkırdağın dayanıklılığını artırmak esas hedeftir." ifadelerini kullandı.

Dinç, bu nedenlerle tıp dünyasında özellikle ortopedi alanında oldukça önemli bir yere sahip olan Eklem İçi Hyalüronik Asit üretiminin Türkiye'de INVAMED-RD GLOBAL Laboratuvarları'nda üretilmeye başlanmasından gurur duyduklarını bildirdi.

Raşit Dinç, "Hedefimiz her zaman Türkiye'de yapılmayanı yapmak ve global hacimli tıbbi cihaz ve ürünler pazarlarında Türkiye'nin de üretim alanında çok önemli bir rol oynadığını gösterebilmektir." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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