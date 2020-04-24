Eklem ağrıları için jel formunda fitoterapi ürünlerinin kullanılması önerisi
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Eklem ağrıları için jel formunda fitoterapi ürünlerinin kullanılması önerisi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, eklem ve kas ağrılarının tedavisinde topikal uygulamaların emilim hızının sistemik ürünlere kıyasla daha fazla olduğunu ve etkinliği klinik çalışmalarla onaylanmış lokal...

24.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:56
Eklem ağrıları için jel formunda fitoterapi ürünlerinin kullanılması önerisi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, eklem ve kas ağrılarının tedavisinde topikal uygulamaların emilim hızının sistemik ürünlere kıyasla daha fazla olduğunu ve etkinliği klinik çalışmalarla onaylanmış lokal fitoterapi ürünlerinin ağrı, ödem ve iltihabın giderilmesinde etkili olabileceğini belirtti.

Yeşilada, yaptığı yazılı açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 88'inin ağrıdan şikayet ettiğini, bel ve sırt ağrısından yakınanların oranının ise yüzde 94 olduğunu kaydetti.

Uzun süre hareketsiz kalma, kilo, ağır egzersizler, sedanter (fiziksel aktivitenin olmadığı) yaşam ve çeşitli hastalıklar sebebiyle kemik, eklem, bel, boyun ve kas ağrılarının çok sık yaşandığına işaret eden Yeşilada, bunlar tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini büyük ölçüde olumsuz etkilediğini ancak ağrı çekenlerin çoğunun bu sorunla nasıl başa çıkılacağını bilmediğini aktardı.

Prof. Dr. Yeşilada, bu sorunların her yaşta ve cinsiyette ortaya çıkabileceğini belirterek, "Eklem ve kas ağrılarının tedavisinde topikal uygulamaların emilim hızı sistemik ürünlere kıyasla daha fazla. Etkinliği klinik çalışmalarla onaylanmış lokal fitoterapi ürünleri ağrı, ödem ve iltihabın giderilmesinde etkili olabilecektir. Bu ağrı ve fonksiyon kayıplarının giderilmesinde fitoterapi ürünlerinin kullanılmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Boswelliaserrata (Akgünlük), celasturuspaniculatus, zencefil, karabiber, lavanta özütlerinin ağrı ve ödem giderici etkisine dikkati çeken Yeşilada, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 'Akgünlük' olarak bilinen boswellia serrata bitkisinin özütleri dünyadaki en iyi iltihap önleyici, ödem ve şişlik gidericidir. Bu özütler jel formunda bir üründe kullanıldığında etkisi 2 ile 6 kat artıyor. Hindistan'da yetişen celasturuspaniculatus bitkisinin özütleri ağrı kesicidir. Zencefil, karabiber, lavanta özütlerinin de yine ağrı kesici, ödem ve şişlik giderici etkileri bilinmektedir. İçeriğinde bu özütler bulunan topikal (sürülebilir) fitoterapi ürünlerinin ağrı ve şişlikler üzerindeki etkinliği klinik deneylerle kanıtlanmıştır."

"Topikal ürünlerle hareket kabiliyetinde iyileşme sağlayabilirsiniz"

Yeşilada, sedanter yaşamı olanlar, sürekli bilgisayar başında oturanlar, hareketsizlikten eklem tutukluğu yaşayanlar, ağır spor sonrası eklem ağrısı şişliği hissedenler, osteoartrit (kireçlenme) hastaları ile bel ve boyun ağrısı yaşayanlarda hızlı etki gösteren topikal fitoterapi ürünlerinin kullanılmasının yararlı olabildiğini belirterek, "Bu ürünlerle hareket kabiliyetinde iyileşmeyi, eklem esnekliğinde artışı, ağrı ve şişlikte azalmayı daha hızlı ve etkili sağlayabilirsiniz." önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bitkilerle tedaviye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes bitkilerin sağlık için kullanımıyla ilgili bilgiler veriyor ama bunların hepsi doğru değil. Biz bitkiler üzerinde sadece in vitro (test tüpleri ile yapılan) deneysel çalışmalara güvenmeyiz. Çünkü vücuda girdikten sonra mide ve bağırsakta değişime uğrar, farklı moleküllere dönüşür. Bu maddelerin hepsini akılcı kullanmak gerekiyor. İnsanlar panik yapmadan doğru tavsiyeleri uygulamalı. Güncel tedavi yaklaşımında aktarlardan alınan bitkilerle doğru tedaviyi uygulamanız mümkün olmaz. Bu nedenle bitkilerden elde edilen çağdaş üretim koşullarına uyularak hazırlanan standardize edilmiş fitoterapi ürünleri ile etkin bir tedaviye cevabı sağlanabilir. Standart bitki ekstreleri ile istenilen doz ayarı yapılabilir, daha yüksek oranda etkili içeriğin istenilen miktarda verilmesi sağlanır, standart ekstrelerle her uygulamada istenilen kan seviyesine erişilir."

Kaynak: AA

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