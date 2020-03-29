Ekiplerin yardıma koştuğu 60 yaş üstü kadın: "Sizleri sık sık rahatsız etmem" Ankara'da korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı.

Ankara'da korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı.

Altındağ Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların market, pazar ve eczane alışverişlerini yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan ekip, kapı kapı dolaşıyor. Her gün yüzlerce adrese giden ekipler ile yardım talebinde bulunan yaşlılar arasında kalpleri ısıtan görüntüler yaşanıyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında geçen diyaloglar yürekleri ısıttı. Altındağ Belediyesinin kendisine yardımcı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Işık Tasalı, "Sizleri sık sık rahatsız etmem" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA