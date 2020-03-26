Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı
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Gaziantep, Yavuzeli

Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı

Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ekiplerin yardım malzemesi ulaştırdığı kadın göz yaşları arasında dua etti.

26.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:56
Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı

Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ekiplerin yardım malzemesi ulaştırdığı kadın göz yaşları arasında dua etti.

Yavuzeli İlçesi Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın koordinesinde yapılan ziyaretlerde sosyal mesafe korunarak yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar yalnız bırakılmamaya çalışılıyor. En küçük ihtiyaçlarının dahi karşılanan yaşlılar ise görevlileri dualarla uğurluyor. İlçede yaşlı bir kadını ziyaret ederek hazırlanan yardımı veren görevliyle yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı. Sesi titreyen ve göz yaşları ile dua eden kadın, "Allah Türkiyemiz'den bu belaları def etsin. Her namaz sonrasında dua ediyorum" diye konuştu.

Ziyarete gelen görevli ise sosyal mesafe kuralı olmasaydı ellerinden öpecektim diyerek yaşlı kadına cevap verdi.

Yapılan ziyaretlere ilgili bilgi veren Kaymakam Taşkın ise "Bu sıkıntılı günleri inşallah en kısa sürede atlatacağız. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacı, bizler onlar için ne yapsak azdır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde sokağa çıkmamaları virüsün atlatılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaçlarında 112, 155 veya 156 nolu numaralarımızı aramaları durumunda bizler onlara her türlü yardımcı olacağız" dedi.

Kaymakam Taşkın'da ilçede yapılan ziyaretlere katılarak hem 'evde kal' çağrısında bulunda hem de yaşlılar ile sohbet ederek 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi.

Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı

Kaynak: İHA

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Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı

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