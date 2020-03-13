Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor Baharın gelmesi ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mevsime özgü çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında parklardaki temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler ayrıca parklardaki duvarlara çizgi film karakterlerinin olduğu grafiti çalışmalarını ve dikilecek olan akasya, akçaağaç ve çamlar için de zemin hazırlıklarını devam ettiriyor.

Parklarda kuruyan yerlerde yeşillendirme ve çimlendirme çalışmaları yapacak ekipler bahar boyunca Develililerin parklarda rahatlıkla vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.

Kaynak: Bültenler