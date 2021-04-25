Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
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Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | 3. Sayfa

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı İl dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kadın plaja sığındı Zonguldak'a il dışında gelen ve kalacak yeri olmayan kadın, soğuk havaya rağmen plaja sığındı.

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı

İl dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kadın plaja sığındı

ZONGULDAK - Zonguldak'a il dışında gelen ve kalacak yeri olmayan kadın, soğuk havaya rağmen plaja sığındı. Ekiplerin intihar anonsuyla gittiği olaydan adeta dram çıktı. Ekiplerin yurda yerleştirme teklifini reddeden kadın, şehirlerarası terminale bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenli Caddesi üzerinde bulunan Kızlar Plajında meydana geldi. İl dışında geldiğini, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın sahilde oturmaya başladı. Kadını fark eden çevredeki vatandaşlar intihara kalkışacağı zannederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen kadına sahile neden indiğini sordu. Kadın da kalacak yeri olmadığını ve il dışından Zonguldak'a geldiğini söyledi. Ekiplerin gidene kadar bir yere yerleştirme tekliflerini reddeden kadın, yurt dışına gideceğini söyledi. Bunun üzerine polis aracıyla 100. Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakıldı.

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
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