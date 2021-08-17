EKİPLERİMİZ ORMAN YANGINLARINDAN DÖNDÜ, SEL FELAKETİNE GİTTİ

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılan Belediyemiz, şimdi de Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılan Belediyemiz, şimdi de Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan doğal felaketlerle mücadelede hep en önlerde yer alan Belediyemiz, geçtiğimiz hafta orman yangınlarının etkili olduğu Hatay, Osmaniye, Marmaris ve Manavgat'a araç ve personel göndererek, orman yangınlarını söndürmek için gerçekleştirilen seferberliğe katılmıştı. Belediyemiz şimdi de Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketi için bölgeye araç ve personel yolladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililerimiz, ülkemizin kuzeyinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı birçok ilde meydana gelen sel felaketinin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için Belediyemiz olarak bölgeye araç ve personel gönderdiklerini dile getirerek, "Özellikle Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaraların en kısa sürede sarılmasına yardımcı olmak üzere Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kombine Kanal Açma Makinası ile personelimizi bölgeye gönderdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre