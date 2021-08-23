EKİPLERİMİZ KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

EKİPLERİMİZ KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. Kastamonulu afetzede vatandaşlarımız ile el ele hayatı normale döndürme çabasına Sayın Valimiz Ali ÇELİK koordinasyonunda Kütahya İl Özel İdaresi olarak yerinde destek veriyoruz. Genel Sekreterimiz Murat Koyak'ın bizzat başında bulunduğu ekiplerimiz, selde zarar gören yolların ve alt yapının onarımı için özverili bir biçimde çalışmalarını canla başla sürdürüyorlar. Kastamonu Küre ilçesinde çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz Bozkurt ilçesine geçerek çalışmalarını bu ilçede devam ediyorlar. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Ali Çelik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre