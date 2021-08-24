"EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ve çevre köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ve çevre köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, "Selden etkilenen tüm noktalarda ekiplerimiz gece gündüz demeden, hayatı normale döndürmek için çalışıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ve çevre köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, yıkım ve temizlik çalışmalarını denetledi.

Ayancık Belediyesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından Sinop Ayancık Akgöl Tabiat Parkı ve İnaltı Mağaraların Yolu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Selden etkilenen tüm noktalarda ekiplerimiz gece gündüz demeden, hayatı normale döndürmek için çalışıyor. Batı Karadeniz'de afetin izlerini silmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sinop Ayancık Çangal Köyü Orman İşletme Şefliği'ni gezen Bakan Karaismailoğlu, akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte AFAD Koordinasyon toplantısına katıldı.

Kaynak: Habermetre