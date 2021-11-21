EKİPLERİMİZ DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR - Haberler
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EKİPLERİMİZ DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

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EKİPLERİMİZ DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkililerimiz, operasyonda yakaladıkları dilencilere Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre ceza kesildiğini söyledi.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililerimize ve ekiplerimize teşekkür etti.

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