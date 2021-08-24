Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekibime çok teşekkür ediyorum
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Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekibime çok teşekkür ediyorum

Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekibime çok teşekkür ediyorum
Habermetre - Haberler | Toplum

Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekibime çok teşekkür ediyorum

Belediye ekiplerimiz Fatih Mahallemizde yaşanabilecek su taşkınlarına karşı mazgal temizliği çalışmalarını Şeyhsinan Mahallemizde istinat duvarı çalışmalarını Yeşilyurt Mahallemizde yeni park alanı çalışmalarını Soğukyurt Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Çarıkbozdağ Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Yuvacalı Mahallemizde asfalt yama çalışmalarını Çakırcaali ve Killik Mahallelerimizi birbirine bağlayan derede temizlik çalışmalarını Bahçeli Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Delemenler Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarınıIlgın Mahallemizde bordür çalışmalarını Piyadeler Mahallemizde kilit parke tamirat çalışmalarını Cumhuriyet Parkı yolu üzerinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Habermetre

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Ekiplerimiz 11 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekibime çok teşekkür ediyorum - Haberler
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