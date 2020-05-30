Ekipleri görünce koşarken merdivene takılıp düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğa polislerden ziyaret
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Ekipleri görünce koşarken merdivene takılıp düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğa polislerden ziyaret

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri, kendilerini görünce heyecanlanıp kaçarken evinin merdivenine takılıp düşmesi sonucu ayağı kırılan 11 yaşındaki çocuğa ziyarette bulundu.

Ekipleri görünce koşarken merdivene takılıp düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğa polislerden ziyaret
30.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:16

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri, kendilerini görünce heyecanlanıp kaçarken evinin merdivenine takılıp düşmesi sonucu ayağı kırılan 11 yaşındaki çocuğa ziyarette bulundu.

Alınan bilgiye göre, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Ö.A.K, polis ekiplerini görünce evine doğru koşmaya başladı.

Ayağı merdivenlere takılarak düşen çocuk, yaralandı.

Hastaneye kaldırılan, ayağının kırıldığı tespit edilen Ö.A.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu durumu öğrenen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuğu ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette polis ekipleri Ö.A.K'ye çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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