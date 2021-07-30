Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı
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Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı Söndürme çalışmalarına katılan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in...

Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı

Söndürme çalışmalarına katılan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı

MUĞLA - Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Ölmeden önce çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış

Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.

Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı
Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

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