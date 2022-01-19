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Ekiplere sıcak çorba ikramı

Ekiplere sıcak çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Belediyesi, Düzce'ye ekip ruhuyla dayanışma içerisinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Düzce'ye ekip ruhuyla dayanışma içerisinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu kapsamda, sahada karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, sıcak çorba ikramında bulundu.

Düzce'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Düzce Belediyesi, oluşturulan kriz merkezi üzerinden sahadaki yerlerini alarak ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokak aralarında karla kapanan yollar ve kaldırımların temizlemesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada bulunan ve yağışa rağmen, karla mücadeleyi aksatmadan sürdüren personellerin yardımına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koştu. Müdürlük, hazırladığı sıcak çorbaları, kent merkezi başta olmak üzere kentin belirli noktalarında küreme çalışmalarına devam eden ekiplere dağıtarak, dayanışma örneği sergiledi. - DÜZCE

Ekiplere sıcak çorba ikramı

Ekiplere sıcak çorba ikramı

Ekiplere sıcak çorba ikramı

Ekiplere sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce Belediyesi, Düzce, kar, Yerel, Haber

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