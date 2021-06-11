Ekiplerden yolda bulunan yavru karacaya şefkat eli

Zonguldak'ta Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu.

Zonguldak'ta Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yazıcı Köyü Mevkiinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timince, icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu. Bitkin halde bulunan Yavru Karacaya, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı