Ekiplerden radar uygulaması
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler hız sınırını aşan araçları tek tek uyararak cezai işlem uyguladı. Öte yandan ekipler sürücülere trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda sık sık uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK
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