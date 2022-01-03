Ekiplerden elektrik arızalarına atlı müdahale

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin doğusunda, dondurucu soğuklarda karla kaplı alanlarda hizmet veren elektrik arıza ekipleri, vatandaşlara çetin kış şartlarında kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için zaman zaman atlarla karlı yolları aşıyor.

Yurtta kışın en sert geçtiği ve yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı ile Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ), çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede hem vatandaşlara hem de işletmelere enerji aktarımını sorunsuz şekilde sağlamaya çalışıyor.

En yüksek rakımlı illerden biri olan ve dondurucu soğukların hakim olduğu Erzurum'da elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcayan Aras EDAŞ ekipleri, mevcut yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması veya yol olmaması sebebiyle araçla ulaşımın olmadığı kırsaldaki bazı noktalara güçlükle ulaşıyor.

Elektrik arızalarını gidermek için kırsaldaki iletim hatlarının olduğu alanlara giden görevliler, bölge genelinde 750 kişilik arıza ekibi ile vatandaşlara hizmet ediyor.

Aras EDAŞ, gruplar halindeki bu ekipler ile özellikle kardan dolayı ulaşılamayan ya da yolu bulunmayan kırsaldaki arızalara 4 çeker araçların yanı sıra 2 at, 1 kar motoru ve 1 paletli kar ezme aracı (snowtrack) ile müdahale ediyor

Aldıkları güvenlik önleminin ardından dondurucu soğuklarda yüksek gerilim hatlarına çıkarak iletim tellerindeki arızaları gideren ekipler, vatandaşın karanlıkta kalmaması için karla kaplı sarp arazilerde, kar yağışı, tipi ve dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor.

Erzurum'daki ekiplerin arızalara müdahale etmek için karla kaplı kırsal alanda yaptığı mücadele, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine, Türkiye'nin en zor coğrafyasında vatandaşa hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

"Kışın hakim olduğu bu zorlu coğrafya ve iklim koşullarında çalışabilmek için yaz aylarının çok kıymetli günlerini çok iyi değerlendiriyoruz." diyen Akbaş, yaptıkları yatırımlarla, yeni şebekeler ve hızlı bakımlarla kış aylarına sorunsuz girmeye çalıştıklarını belirtti.

"Vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyoruz"

Önemli bir görevi yürüttüklerini vurgulayan Akbaş, "Bugünlerde vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyoruz ancak buna rağmen oluşabilecek aksaklıkları önlemek için de arkadaşlarımızı eğitiyoruz. 7 il, 58 ilçe, 4 bin köy, mahalle ve mezrada görev yapan arkadaşlarımız, 24 saat esasına göre çalışıyor. Hepsini tebrik ediyorum. Zorlu arazi yapısında çalışmanın mutlaka zorlukları var." dedi.

Akbaş, şebekelerin zor iklim koşullarında arıza yapmaması için yazın bakımlar yaptıklarını, bunun da faydalarını bu zorlu kış koşullarında gördüklerini, bölgede önceki yıllara nazaran elektrik kesintilerinin büyük oranda azaldığını söyledi.

Akbaş, şöyle devam etti:

"Bölgemizde elektrik kesintisini unutturmayı hedefliyoruz. Zor arazi şartlarında ekip de ekipman da önemlidir. Ekiplerimiz zaten eğitimlerine gayret ediyor, bir de ekipmanlar da önemli. Arazilere ulaşım kolay sağlanmıyor, ulaşımın olmadığı zamanlarda kar motorlarıyla, atlarla bir şekilde vatandaşları elektriksiz bırakmamaya gayret ediyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ciddi şekilde takip edilen arızaya ulaşma süresi, bölgemizde geçmişe nazaran çok kısaldı."

"Vatandaşımız elektrik kesintisini unutacak"

Arıza ihbarı veren vatandaşların kendileri ile irtibat kurduğu andan itibaren çağrı merkezi sisteminin ekipleri hızlıca harekete geçirdiğine dikkati çeken Akbaş, "Geçmişte adres arama zorluğumuz vardı ama şimdi ekiplerimiz coğrafi bilgi sistemiyle kısa sürede arıza olan bölgeye ulaşıyor, bu da süreyi kısaltıyor. Bu da vatandaşın lehine bir durumdur." diye konuştu.

Hizmet kalitesinin önemini vurgulayan Akbaş, "Biz, hizmet kalitesi anlamında abonelerimiz için ciddi anlamda atak ve teknolojik yatırımlar yapmış kurumuz. Biz şebeke altyapısını güçlendirdikçe de vatandaşlarımız bu bölgede elektrik kesintisini inşallah unutacak." ifadelerini kullandı.

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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