Ekiplerden avcılara baskın

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri avcılara baskın yaptı. Baskında 15 kilogram ağırlığında karaca eti, 4 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeğine ait kartuş, 5 adet avda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Uzunçay köyü bölgesinde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleriyle birlikte avcılara operasyon düzlendi. Ekipler araçta yapılan arama neticesinde, 15 kilogram ağırlığında karaca eti, 4 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeğine ait kartuş, 5 adet avda kullanılan bıçak ele geçirilirken 4 şahıs yakalandı. Söz konusu şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK