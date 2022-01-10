Ekipler, yollar kapanınca mahsur kalan hastalar için seferber oldu

MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolları kapanan iki ayrı köydeki 2 hasta için seferber oldu. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı yolları açan ekipler, hastaların hastaneye ulaşmalarını sağladı.

Toprakkale köyünde eklem ağrısı ve tansiyon şikayeti olan Raziye Gürtürk'ün (80) yakınları, kendi araçlarıyla hastaneye ulaşmak için yola çıktı. Ancak hasta ve yakınları, karda mahsunr kalınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, hasta ve yakınlarının yanı sıra bölgede mahsur kalan diğer kişilere de ulaştı. İş makineleri ile yolu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı yolu temizleyerek vatandaşları kurtardı.

Ekipler, Karakuyu köyünde ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleri bulunan Şeyhmus Demir (44) için de harekete geçti. Ambulansı arkasına alarak köy yolunu temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri, hastanın evine zorlukla ulaştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.