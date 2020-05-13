Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (2) EKLENTİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada sökümü işlemine başlandı.

EKLENTİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada sökümü işlemine başlandı. Ekipler, ilk olarak kaçak bölümdeki çatının kiremitlerini kaldırdı. Ekiplerin, kırım yapmadan titiz bir şekilde eklentileri sökmeye çalışmaları dikkati çekti. Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla),

Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla), Kaynak: DHA