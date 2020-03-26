Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu
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Düzce Belediyesi, Düzce

Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu

Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu Yavru köpek tedavi altına alındı 'Herkes duyarlı olsun bir hayvanı kurtarsın' Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde 3 yavru köpeğin birbirine bağlı olduğunu gören vatandaş durumu Düzce Belediyesi'ne bildirdi.

26.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:45
Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu

Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu

Yavru köpek tedavi altına alındı

'Herkes duyarlı olsun bir hayvanı kurtarsın'

DÜZCE - Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde 3 yavru köpeğin birbirine bağlı olduğunu gören vatandaş durumu Düzce Belediyesi'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri balıkçılık malzemeleri ile dolanan köpekleri birbirinden ayırarak tedavi altına aldı.

Çakırlar Mahallesinde evinde çocukları ile vakit geçiren bir kadın sokaktan gelen yavru köpeklerin sesi ile dışarı çıktı. Yavru köpeklerin misine ile birbirine bağlı olduğunu gören vatandaş durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, balıkçılık malzemelerine dolanan köpekleri birbirinden ayırarak tedavi altına aldı. Yavru köpeklerin birinde ağız bölgesi ve ayak bölgesinde olta iğnesinin olduğunu fark eden ekipler köpeği ameliyata aldı. Yavru köpek ile birlikte köpeğin yanında bulunan diğer köpeklerde Düzce Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alındı. Köpekler burada tedavi sürecinin ardından sahiplendirilecek.

Olayı görüp Düzce Belediyesi Beyaz Masayı arayarak haber veren kadın ise: "Çocukla evde otururken dışarıda bir ses duydum. Sonra dışarı çıktım bir baktım ki yavru köpekler birbirlerine hep bağlanmış. Oltalar hep hayvanlara takılmış. Uğraştım kendi çabalarım ile çıkaramadım. Sonradan Düzce Belediyesi'ne haber verdim. Herkes bir can taşıyor. Herkes bir et parçası değildir. Herkes duyarlı olsun bir hayvanı kurtarsın. Günahtır yani. Aldılar geldiler kurtardılar. Oda bir candır sonuçta. Belediyeyi aradım. Bir ekip geldi köpekleri kurtardı. Allah razı olsun devletimizden. Belediyemiz sağduyulu hemen koşuyorlar hayvanları kurtarıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu

Kaynak: İHA

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Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu

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