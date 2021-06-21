Ekipler yangın riskine hazır
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Ekipler yangın riskine hazır

Ekipler yangın riskine hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yüzde 52'si ormanlık alanlarla kaplı Mustafakemalpaşa'da orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı yapıldı.

Yüzde 52'si ormanlık alanlarla kaplı Mustafakemalpaşa'da orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı yapıldı.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nün tam kadro katıldığı tatbikatta, birçok alanda eğitimler verilerek ekipmanlar tanıtıldı. Devecikonak İşletme Şefliği'nde yapılan tatbikata Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, Bursa OYM Şube Müdürü Suat Ünal, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, işletme müdürleri, muhafaza memurları ve yangın ekipleri katıldı. Karacabey ekiplerinin de yer aldığı eğitim tatbikatında, orman yangınlarıyla mücadelenin püf noktaları ve iş güvenliği konuları anlatıldı.

Haberleşme, orman yangınlarını etkileyen faktörler, mücadele stratejisi, su-köpük kullanımı ve şerit açma, yangın çeşitleri ve söndürme metotları, soğutma, yangın ekip araçları, el aletleri ve kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, eğitim programına iştirak ederek, orman orman yangınlarıyla mücadelede uygulanması gereken stratejiler hususunda açıklamalarda bulundu.

Muhtemel bir yangına müdahale için ekiplerin 3 aoazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 4 yangın gözetleme kulesi ile 7 gün 24 saat mücadeleye hazır olduğu öğrenildi. - BURSA

Ekipler yangın riskine hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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