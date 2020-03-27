Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti Korona virüs tehdidine karşı önlemler artarken Malatya'da dezenfekte yapan ekiplerin, vatandaşları da ilaçlaması ortaya şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

27.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:00
Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

MALATYA - Korona virüs tehdidine karşı önlemler artarken Malatya'da dezenfekte yapan ekiplerin, vatandaşları da ilaçlaması ortaya şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede pandemi salgına dönüşen korona virüsü yayılmasını engellemek için hijyen çalışmaları da aralıksız sürüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları ise zaman zaman şaşırtan görüntülere neden oluyor. Malatya'da da özel bir temizlik firması tarafından kentte bir çok iş yeri ve evde ücretsiz olarak virüse karşı dezenfekte ediliyor. Çalışma yapan görevlilerin, sokakta yürüyen bazı vatandaşları da dezenfekte etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Aynı ekiplerin bazı evleri içerisindeki insanlarla birlikte dezenfekte etmesi de cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya paylaşıldı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler izleyenleri de şaşırttı

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

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