Ekipler tam kapanma denetimlerini sürdürüyor
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Ekipler tam kapanma denetimlerini sürdürüyor

Ekipler tam kapanma denetimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından tam kapanma denetimi gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından tam kapanma denetimi gerçekleştirdi. 13 yol kontrol noktası yapılan denetimde 2 toplu taşıma aracı ve 13 şahsa idari işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından tam kapanma denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 8 yol kontrol noktası olarak toplamda 13 yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrolü yapıldı. Kontrollerde 2 bin 859 şahıs, bin 826 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan araması bulunan 4 şahıs ve 2 araç yakalandı. Kısıtlamayı ihlal eden 2 toplu taşıma aracı ve 13 şahsa idari işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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