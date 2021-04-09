Ekipler su ürünleri denetimi yaptı
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Ekipler su ürünleri denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ekipler su ürünleri denetimi yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ve Ereğli Bot komutanlığı ekipleri ile birlikte su ürünleri denetimi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ve Ereğli Bot komutanlığı ekipleri ile birlikte su ürünleri denetimi yapıldı.

Düzce'de su ürünleri denetimi kapsamında karaya çıkış noktaları ve perakende satış yerleri kontrol edildi. Ekipler çok sayıda tekne denetimi yaparak avlanması yasak balık tür ve boyları hakkında balıkçı ve perakende satış noktaları bilgilendirildiler.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve Ereğli Bot komutanlığı ile Akçakoca Balıkçı Barınağında yapılan müşterek denetimlerde de amatör avcılık faaliyeti yapan balıkçıların COVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, maske kullanmaları ve avcılık ürünlerinde yasal boy limitlerine riayet etmeleri konusunda denetim gerçekleştirildi. - DÜZCE

Ekipler su ürünleri denetimi yaptı
Ekipler su ürünleri denetimi yaptı
Ekipler su ürünleri denetimi yaptı
Ekipler su ürünleri denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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