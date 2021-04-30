Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı
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Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı

Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir'de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmadakent sokakları adeta bomboş kaldı.

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir'de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmada

kent sokakları adeta bomboş kaldı.

Ülke genelinde dün akşam saat 19.00 itibariyle tam kapanma uygulaması başladı. 17 gün sürecek olan kısıtlamada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kent merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların alışveriş bahanesiyle bir mahalleden diğerine geçmesine izin vermedi. Çalışma belgesiyle kısıtlama gününde dışarı çıkanlara izinleri suiistimal etmemeleri, aynı durumun tekrarlanması halinde ise gerekli cezai işlem yapılacağı yönünde uyarılar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı
Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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