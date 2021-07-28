Ekipler parklanmalara geçit vermiyor

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde trafik ekipleri cadde üzerine parklanma yapan araçların fotoğraflarını çekerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde trafik ekipleri cadde üzerine parklanma yapan araçların fotoğraflarını çekerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde başı boş parklanmalara polis ekipleri izin vermedi.

Ekipler cadde üzerine park eden araçların fotoğraflarını çekerek kaldırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri eğer araçlarını kaldırmadığı takdirde ise para cezası uygulanıyor. Diğer yandan uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı