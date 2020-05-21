Ekipler mühürlemek için gittikleri iş yerinde 4 kişiyi okey oynarken yakaladı Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ve polis ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlemek için gittikleri iş yerinde 4 kişiyi okey oynarken yakaladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ve polis ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlemek için gittikleri iş yerinde 4 kişiyi okey oynarken yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı için mühürlenmesine karar verilen Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Ekipler, mühürleme işlemi yapacakları iş yerinde okey oynayan 4 kişiyi yakaladı. Okey oynayanlara Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 732 lira ceza yazıldı ve iş yeri mühürlendi. Kaynak: AA