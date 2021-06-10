EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU

EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesi Cepkenli Mahallesi Beşparmak mezrasında rahatsızlanan Ali Aşkara (27), UMKE ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesi Cepkenli Mahallesi Beşparmak mezrasında rahatsızlanan Ali Aşkara (27), UMKE ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesinde, ulaşımı zor olan Cepkenli köyünün Beşparmak mezrasında yaşayan Ali Askara, aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı çeken Aşkara'nın yakınları, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle ulaştıkları mezrada Aşkara'yı sedye ile ambulansın olduğu bölgeye taşıdı. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan Ali Aşkara, 3 saatlik zorlu uğraşın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU
EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Gervinho Cristiano Şenol Güneş Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:32:10. #1.14#

title