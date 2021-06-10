EKİPLER, MEZRADAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU

VAN'ın Gürpınar ilçesi Cepkenli Mahallesi Beşparmak mezrasında rahatsızlanan Ali Aşkara (27), UMKE ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesi Cepkenli Mahallesi Beşparmak mezrasında rahatsızlanan Ali Aşkara (27), UMKE ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesinde, ulaşımı zor olan Cepkenli köyünün Beşparmak mezrasında yaşayan Ali Askara, aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı çeken Aşkara'nın yakınları, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle ulaştıkları mezrada Aşkara'yı sedye ile ambulansın olduğu bölgeye taşıdı. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan Ali Aşkara, 3 saatlik zorlu uğraşın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı