Ekipler köpeği ölmek üzereyken kurtardı
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Ekipler köpeği ölmek üzereyken kurtardı

Ekipler köpeği ölmek üzereyken kurtardı Mahsur kalan köpek suyu görünce kendinden geçti İtfaiyenin kurtardığı köpek açlık ve susuzluktan yürüyemedi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sıkıştığı demir korkuluktan kurtarılan köpek, açlık ve susuzluktan yürüyemedi.

30.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:10

Ekipler köpeği ölmek üzereyken kurtardı

Mahsur kalan köpek suyu görünce kendinden geçti

İtfaiyenin kurtardığı köpek açlık ve susuzluktan yürüyemedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sıkıştığı demir korkuluktan kurtarılan köpek, açlık ve susuzluktan yürüyemedi. İtfaiye ekiplerinin getirdiği suyu görün köpek içerken adeta kendinden geçti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçe kapısının demir korkuluğunda bir köpeğin sıkışıp mahsur kaldığını gören çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, demir korkuluğu makasla kesip köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Günlerdir orada mahsur kaldığı öğrenilen köpek, kurtarılmasına rağmen açlık ve susuzluktan dolayı yerinden kalkamadı. İtfaiye erinin yardımıyla çıkartılan köpek, yol kenarına götürüldü.

Suyu gören köpek adeta kendinden geçti

İtfaiye erlerinden biri çevredekilerden köpek için su istedi. Susuzluktan bitkin düşen köpek, önüne konulan suyu görünce adeta kendinden geçti. Dakikalarda su içen köpeğe yemesi için bir miktar ekmek de verildi. Ekipler tarafından alınan köpeğin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra barınağa götürüleceği öğrenildi.

Ekipler köpeği ölmek üzereyken kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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