Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

13.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:38

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı Köy yolu kardan kapanan hasta 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 72 yaşındaki diyaliz hastası Sabri Kırmızıyıldız, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

Köy yolu kardan kapanan hasta 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 72 yaşındaki diyaliz hastası Sabri Kırmızıyıldız, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı Gündoğan köyündeki diyaliz hastası vatandaş Sabri Kızılyıldız için 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Diyalize girmesi gereken hasta için bölgeye gelerek yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, tipi nedeniyle kar yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulduğu alanları zorlu çalışmayla açabildi. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda büyük zorlukla köye ulaşan iş makinesi, ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı sağlıkçıları iş makinesiyle hastanın evine ulaştırdı. Evden alınan hasta 112 ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre hasta taşıma sedyesiyle taşınarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Sabri Kızılyıldız, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Babasının 15 yıldır Koah hastası olduğunu ifade eden Hakan Kırmızıyıldız, 8 yıldan fazladır yatalak ve solunum cihazı kullandığını söyledi. Elektrik kesintisi nedeniyle 112'den yardım istediklerini kaydeden Kırmızıyıldız, "Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun ekipler geldi yardım ettiler, yolu açtılar şimdi hastamızı götürmeye çalışacağız." dedi.

"Sağlıkçıları iş makinesiyle hasta evine bıraktım"

İl Özel İdaresi operatörü Necat Aslan ise merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyünde hasta bilgisi aldıklarını belirterek, "Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım." diye konuştu.

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 09:38:43. #1.16#
title