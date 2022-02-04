Ekipler karda mahsur kalan kalp hastası için seferber oldu - Haberler
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Ekipler karda mahsur kalan kalp hastası için seferber oldu

AA, Fecri Barlık - Güncel
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Ekipler karda mahsur kalan kalp hastası için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünden Pervari'ye giden, kalp hastası Meryem Ertem'i (45) taşıyan aracın da aralarında bulunduğu 4 araç yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Geçittepe mevkisinde mahsur kaldı.

Ertem'in rahatsızlığının artması üzerine durum sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kapanan yol ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Pervari Devlet Hastanesine götürülen Ertem, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Pervari, Tragger, Siirt, Kalp, Güncel, Haber

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