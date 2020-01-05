Ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu

05.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:16

Adıyaman merkez ve ilçelerine yağan kar yağışından dolayı yaklaşık 100 köye ve mezralarına ulaşım sağlanamıyor. Karlı yolların açılması için ekipler seferber oldu.



Adıyaman'ın üst kesiminde bulunan Karadağ ormanlık alanına sabaha karşı kar yağdı. Kar yağışından dolayı ormanlık alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli kar yağışlarından dolayı 16 köy ile mezraya ulaşım sağlanamadı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı ulaşımın sağlanamadığı yollarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Ekiplerin seferber olduğu karlı yolların açılması için büyük çabalar sarf ediliyor.



Çelikhan ilçe merkezinde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Gece saatlerinde bastıran ve sabaha kadar devam eden kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 20 köy ile mezralarına ulaşım sağlanamıyor.



Gerger ilçe merkezinin üst kesimlerinde kar yağışı devam ederken, ilçeye bağlı 35 köy ve bu köylere bağlı mezralara da ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.



Besni ilçe merkezinde birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. İlçeye bağlı 10 köy ve bu köylere de bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Kahta ilçe merkezinde henüz kar yağışı olmazken, ilçeye bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Tut ilçe merkezine bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın durduğu belirtilirken, Adıyaman merkeze bağlı 20 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın olmadığı, Gölbaşı ilçesine bağlı 8 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Ulaşımın sağlanamadığı yollarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar yapıldığını, bütün ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Kış gelmeden önce planlamalarımızı yapmıştık ve bu planlamalar doğrultusunda ekiplerimiz bölgede seferber olmuş durumda. Şu anda yollarımızda mahsur kalan kimse yok. Köy yollarımız ve bunlara bağlı mezraların yolları tek tek kısa süre içerisinde açılıyor. Bütün ekiplerimiz şu anda alanlarda" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA