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Ekipler kanlar içinde otobüs durağında buldu

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Ekipler kanlar içinde otobüs durağında buldu

Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayıp durağa sığınan adamı sağlık ekipleri kanlar içinde buldu.

Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayıp durağa sığınan adamı sağlık ekipleri kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi Şemsi Denizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Bıçaklı yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Yaşar G.'yi otobüs durağına sığınmış halde kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adam sedyeyle ambulansa alındı. Polis ekipleri de Yaşar G.'ye olayı kimin gerçekleştirdiğini sordu.

Belinden ve sırtından bıçak darbeleriyle yaralanan ve acı içinde kıvranan adam kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. Yaşar G.'ye ambulansta müdahale edilirken polis ekipleri çevrede suç aleti ve olaya ilişkin delil aradı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken olayın faili ya da faillerinin bulunması için soruşturma sürüyor.

(Onur Altındağ/İHA)

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