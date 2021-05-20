Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor
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Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valiliği korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak Valiliği korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak Valiliği Kademeli normalleşme döneminde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri, zabıta ve diğer birimlerden oluşturulan ekipler market, bakkal, kuruyemiş, pazar yeri yerlerde denetim yaptı. Ekipler maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor
Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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