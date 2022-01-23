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Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi

Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağlık ekipleri bir hastaya karı yollardan dolayı bir hastaya 3 saatlik bir mücadelenin ardından ulaşabildi.

SİNCİK, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağlık ekipleri bir hastaya karı yollardan dolayı bir hastaya 3 saatlik bir mücadelenin ardından ulaşabildi.

Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü'nün Hayırlı Mezrasında İbrahim Güner isimli bir vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yüksek ateş şikayeti bulunan hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, Sakız Köyü yakınlarında kara saplandı. Kara saplanan ambulansın yardımına Sincik Belediyesi ekipleri yetişti. Sincik Belediyesine ait iş makinesi tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 saatlik bir sürede yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Yüksek ateş şikayeti olan İbrahim Güner, ambulansa alınarak yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik ilçe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

112 Acil Çağrı, Adıyaman, Sincik, Yerel, Haber

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