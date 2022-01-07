Ekipler, Günün İlk Işıklarına Kadar Özveriyle Çalıştı

Günün ilk ışıklarına kadar özveriyle çalışan ekiplerin gayretiyle arıza giderildi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşları mağdur etmemek adına il genelinde meydana gelen arızalara özveriyle müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan ana kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya, trafik akışına ve yayalara engel olmamak adına gece saatlerinde müdahale etti. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan ekipler, günün ilk saatlerine kadar sürdürülen çalışmanın sonunda arızayı giderdi.

"Her daim görevimizin başındayız"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa'nın en işlek caddelerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Caddesinde trafik akışını ve vatandaşları engellememek adına çalışmayı gece saatlerinde yaptıklarını belirtti. Çevik, "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Mustafa Kemal Paşa Caddesindeki ana kanalizasyon hattındaki arızaya vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek adına gece saatlerinde müdahalede bulundular. Mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte arızayı giderdiler. Hemşerilerimizin mağdur olmaması adına her daim görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

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