Ekipler Gecikince Torpidoya Giren Yılanı Öldürüp Çıkardılar

Sivas'ta otomobilin motor kısmından torpidoya giren yılan, ekipler gecikince vatandaşlar tarafından öldürülerek çıkartıldı. Ekipler gelince ise ortada kimse kalmadı.

Olay, Sivas'ın Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin torpido kısmında yılan olduğu fark edildi. Yılanı çıkartamayan araç sürücüsü, çevredekilerden ve itfaiyeden yardım istedi. Torpido ile motor arasında sıkışan yılanın çıkartılması mümkün olmadı. Bunun üzerine Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden de yardım istendi. Bu sırada vatandaşlar kendi imkanları ile yılanı torpidodan çıkartmaya çalıştı.

Ateş yaktılar, süt verdiler

İtfaiye ekipleri yılanı otomobilden çıkarmayınca mahalle sakinleri ellerinde sopa ve tellerle yılanı çıkarmaya çalıştı. Aracın etrafında ateş yakıldı, yılanın içmesi için süt bırakıldı. İnatçı yılan yapılan tüm çalışmalara rağmen girdiği araçtan çıkmadı. Milli Parklar yetkilileri gecikince, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan 5. saatin sonunda vatandaşlar tarafından telef edilerek çıkartıldı. Aracın etrafına toplanan vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi. Yetkililer gelince ise ortalıkta kalabalıktan eser kalmadı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Araçtan çıkarılırken ortadan ikiye ayrılan ve telef olan yılanla vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Telef olan yılan çöpe atıldı. Ekipler tarafından telef olan yılan çöpten alınarak poşete konuldu. Yapılan incelemede yılanın zehirsiz kırmızı yılan olduğu anlaşıldı.

Musa Kesmük, aracın komşusuna ait olduğunu belirterek, "Bizim komşunun arabası 2 gün önce köye gitmiş. Orada araca yılan girmiş. Yılanı çıkarmak için 5 saat uğraştık. Çıkması için süt koyduk ardından ateş yaktık ve sonundan telle çıkarttık" dedi. - SİVAS