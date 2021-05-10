Ekipler gece çalışıyor, trafik aksatılmıyor
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Ekipler gece çalışıyor, trafik aksatılmıyor

Ekipler gece çalışıyor, trafik aksatılmıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Çarşıbaşı Caddesi'nde trafiği aksatmamak için gece saatlerinde çalışma yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km'lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Caddenin 2 kilometrelik kısmında binder asfalt serimi tamamlandı. Gece geç saatlerden sabaha kadar çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

GECE SAATLERİNDE ÇALIŞIYORLAR

İZAYDAŞ çöp döküm sahasına da ulaşımın sağlandığı İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde yoğun araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarını gece saatlerinde yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4.5 kilometrelik yolun yarısının asfalt serimini tamamladı. Ekipler tarafından Çarşıbaşı Caddesinde binder asfalt serimi çalışmalarına devam ediliyor.

ALTYAPI VE KALDIRIM İMALATLARI YAPILIYOR

Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde asfalt serimi ve yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarının yanı sıra bir taraftan da kaldırım ve taş duvar yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

4.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden, civardaki köylere ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 45 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

Kaynak: Bültenler

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