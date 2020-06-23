Ekipler Derya'yı bulmak için seferber oldu Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Ekipler, Derya'yı bulmak için iple şelalelerden inerek azgın sularla boğuştu. Genç kız suyun içinde çubuklarla aranırken, adrenalin dolu o anlar saniye saniye kaydedildi.

Kestel ilçesinde 2 gün önce azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2 gündür vadi kenarlarını tarayan arama kurtarma ekipleri bir sonuç alamayınca, su altında arama yapmak için özel ekipler getirildi.

Ailenin sele kapıldığı hobi bahçesi evinden başlayarak sarp kaya ve şelalerin bulunduğu 2 kilometrelik vadiyi tarayan ekipler, genç kızı bulmak için seferber oldu. Azgın akan şelalelerden iple inen ekipler, suyun taştığı vadilerdeki balçık içinde de genç kızı aradı. Dere yatağındaki suyun derinleştiği bölgelerde dalgıç polisler suyun dibine dalarak arama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, NAK, Deniz Polisleri, Jandarma DEDAK ekipleri, AKUT, BAKUT, ANDA, İHH, JAK ve diğer sivil arama kurtarma ekipleri aralıksız devam ediyor.

Su altında da arama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Sorumlusu Fatih Işık, "Bölge oldukça sarp bir bölgedeyiz. Vadinin yer yer yüksekliği 350 metrelere kadar çıkıyor. Teknik malzeme olmadan ne aşağıya nede yukarıya çıkmak imkansız oluyor. Sabah 7 itibariyle ekipler kanyona girdi. Kayarak ve teknik malzeme kullanarak dere sularını geçiyorlar. Su içerisindeki kaya altları ve ağaç gövdelerine bakarak çalışmalar devam ediyor. Deniz polisi ve bizim ekiplerimiz aşağıda çalışmalarını tamamlamak üzereler. Bugün su içerisinde yaklaşık 1 kilometrelik alanı taradılar. Bizim ekiplerimiz su altında tarama yaparken diğer ekiplerde dere kenarında bulunan araziyi tarıyor. Çok kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor." diye konuştu.

(Fatih Çapkın - Uğur Uslubaş/İHA)

Kaynak: İHA