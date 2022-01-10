Ekipler denizde hareketsiz bulunan turisti hayata döndürmek için zamanla yarıştı

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde hareketsiz bulunan Rus kadın turist, 45 dakikaya yakın kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Konyaaltı Sahili'nden sabah saatlerinde denize giren Larisa Stadnikova (52), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Stadnikova'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden sahildekiler, yakındaki polis noktasına giderek durumu görevlilere bildirdi.

Telsizden yapılan çağrı üzere deniz polisi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Botla denizi tarayan ekip, Rus turisti suda hareketsiz buldu. Kalbi durduğu belirlenen Stadnikova, bota alınarak süratle Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Limanda bekleyen sağlık ekibi, karaya çıkarılan turiste kalp masajı uygulamaya başladı. Yaklaşık 45 dakika süren ve elektroşokun da kullanıldığı müdahale sonucu Stadnikova'nın kalbi yeniden çalıştırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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