Ekipler denetimlere devam ediyor
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Ekipler denetimlere devam ediyor

Ekipler denetimlere devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında 15 yol kontrol noktasında denetimler devam ediyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında 15 yol kontrol noktasında denetimler devam ediyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrolleri devam devam ediyor. 10 Mayıs 2021 günü 308 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5 sabit noktada, il içi 10 yol kontrol noktasında 7 bin 374 şahıs, (0 bin 579 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan araması bulunan 14 şahıs ve 8 araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında 353 personelin katılımıyla 290 devriye ve Zonguldak İl J.K.lığı Karargahından Takviye Kuvvet Görevlendirilmesi kapsamında 7 Ekip, 14 personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen bir iş yerine ve 29 şahsa idari işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Ekipler denetimlere devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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