Ekipler Daha Temiz Bir Manisa İçin Görevde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında vatandaşların koku ve sinek sıkıntısı yaşamamaları adına ana kanal hattı temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, yeni hat döşemelerinin yanı sıra ana kanal temizlik çalışmalarıyla da şehre nefes aldırıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 560 kilometrelik sağlıklı kanalizasyon şebekesi kuran MASKİ, toplamda 765 kilometre de ana kanal hattı temizliği gerçekleştirildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek rahatsız edici koku ve sinek oluşumu riskinin önüne geçilerek vatandaşların rahat bir nefes alması sağlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hizmet odaklı çalışmalarımızı ilimiz genelinde titizlikle yürütüyoruz. Öncelikli amacımız Manisalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da iyileştirmek. Özellikle hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte kanalizasyon hatlarından dolayı ilçe ve mahallelerimizde koku ve haşere problemi yaşanmaması adına ana kanal temizliklerimize önem veriyoruz. Daha temiz, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz" dedi. - MANİSA