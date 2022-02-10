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Ekipler caddedeki parklara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ekipler caddedeki parklara göz açtırmıyor

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklanmalara geçit verdi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklanmalara geçit verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri cadde ve sokaklardaki denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel park eden sürücülere izin verilmedi. Ekipler, cadde üzerine park eden araç sürücülerini uyardı. Kurallara uymayan araçların ise fotoğrafları çekilerek cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca kentin belirli noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Ekipler caddedeki parklara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü, Zonguldak, Gazipaşa, Tragger, Yerel, Haberler

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