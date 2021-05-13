Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi

Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Ramazan bayramının birinci gününde polis ekipleri tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde uygulamalarına devam etti.

Zonguldak'ta Ramazan bayramının birinci gününde polis ekipleri tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde uygulamalarına devam etti.

Zonguldak'ta tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Uygulama kapsamında sürücülerin izin belgesi olup olmadığına bakıldı. İzin belgesiz sürücüler ise geri gönderildi. Öte yandan bayramın birinci gününde herhangi bir araç yoğunluğu yaşanmaması da gözlerden kaçmadı. Ekiplerin gün boyunca uygulamalarına devam edecek. - ZONGULDAK

Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
Sevgilisini kaçırırken yakalanan şahıs, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana
Sevgilisini kaçırırken yakalanan şahıs, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana
Son dakika haberi... Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
Son dakika haberi... Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Alişan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Nihat Özdemir Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 16:09:20. #1.15#

title