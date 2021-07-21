Ekipler bayramda da teyakkuzda
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Ekipler bayramda da teyakkuzda

Ekipler bayramda da teyakkuzda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik denetim uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik denetim uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramının ilk gününde ilçe merkezi anıt kavşağında trafik denetim uygulaması yapıldı. Denetim sırasında ekipler tarafından durdurulan araçlarda sürücülere GBT ve alkol testi yapıldı. Ekipler tarafından sürücü ve araçlarda bulunanların bayramları kutlanırken, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Trafiği tehlikeye atan sürücüler ve kuralları ihlal edenlere idari işlem uygulanırken, ekiplerin halkın huzur ve güvenliği için bayram boyunca denetimleri sürdüreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Ekipler bayramda da teyakkuzda
Ekipler bayramda da teyakkuzda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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