Ekipler araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Kazaya karışan araç Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışan ekipler Sürücünün çıkarılması Sürücünün ambulans ile götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
22.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:16
Kazaya karışan araç
Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışan ekipler
Sürücünün çıkarılması
Sürücünün ambulans ile götürülmesi
HAKKARİ - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA