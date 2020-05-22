Ekipler araçta sıkışan sürücü için seferber oldu Kazaya karışan araç Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışan ekipler Sürücünün çıkarılması Sürücünün ambulans ile götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazaya karışan araç Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışan ekipler Sürücünün çıkarılması Sürücünün ambulans ile götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kaynak: AA