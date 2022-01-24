Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu - Haberler
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Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde rahatsızlanan ve yolu kar nedeniyle kapalı 9 aylık hamile Şehriban Dayanç, ekiplerin çalışması ile hastaneye götürüldü.

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde rahatsızlanan ve yolu kar nedeniyle kapalı 9 aylık hamile Şehriban Dayanç, ekiplerin çalışması ile hastaneye götürüldü.

Adaklı ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile Şehriban Dayanç, rahatsızlanınca ailesi tarafından 112 Acli Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Kardan dolayı kapalı olan yollar İl Özel İdare ekipleri tarafından açılarak, sağlık ekipleri ambulansla Dayanç'ın evine ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Dayanç, ambulansa alındı. Yol açma ekiplerinin yoğun çabası sonrasında hastaneye ulaştırılan Dayanç'ın, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, 9 aylık hamile kadın için seferber oldu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

112, kar, Güncel, Haber

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