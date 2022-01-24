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Ekipler 9 aylık bebek için seferber oldu

Ekipler 9 aylık bebek için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 9 aylık bebeği hastaneye götürmek isterken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ta 9 aylık bebeği hastaneye götürmek isterken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım adeta felç oldu. Yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Akıncılar ilçesi Doğantepe köyünde öksürük ve nefes darlığı yaşayan 9 aylık bebekleri Z.K.'yı

otomobille hastaneye götürmek isteyen aile ise kar nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan ailenin yardımına Akıncılar İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu. Ekiplerin yolu açması ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Z.K. bebek tedavi altına alındı. - SİVAS

Ekipler 9 aylık bebek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akıncılar, Hisarcık, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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